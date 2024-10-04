■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 146.30／146.31 1.1027／1.1028 161.34／161.36 ＮＹ午後５時 146.91／146.95 1.1030／1.1032 162.06／162.11 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて