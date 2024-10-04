BMSG POSSEが、12月にリリース予定のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』から第1弾コラボレーションアーティストCHANGMO（読み：チャンモ）と共に制作した楽曲｢ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI))｣を、2024年10月30日（水）にデジタルリリースされることを発表した。関連記事：SKY-HI×SOIL社長が語る、BMSG POSSEがジャズフェスに出演することの意義SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル”BMSG”が発足した自社レーベル｢B