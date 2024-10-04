エイフェックス・ツイン（Aphex Twin）『Selected Ambient Works Volume II』の30周年を記念し、追加音源を加えた新装エクスパンデッド・エディションがリリースされた。リチャード・D・ジェイムスが若干22歳で発表したアンビエントの金字塔はなぜ画期的だったのか？音楽批評家・八木皓平に考察してもらった。『Selected Ambient Works Volume II (Expanded Edition)』は日本限定3枚組CDボックスセット（写真）、日本語帯付き4枚