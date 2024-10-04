この先の東北地方は、土日は晴れ間の出る所が多いですが、週明けはまとまった雨となる恐れがあります。その後も曇りや雨のぐずついた天気が続きますが、来週末の3連休は広く秋晴れとなる予想です。【前半】土日は北部中心に青空7日(月)と8日(火)広く傘の出番に5日(土)は大陸から張り出す高気圧に覆われるため、北部を中心に広い範囲で晴れるでしょう。ただ、福島県では湿った空気の影響で雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうで