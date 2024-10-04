ジョナサンは、2024年10月3日から全国の店舗で、オンワードコーポレートデザインの 「オークスリーフ」とコラボした秋のプレゼントキャンペーンを実施しています。コラボグッズがその場でもらえる今回のキャンペーンでは、2500円以上の店内飲食をすると、オンワード「オークスリーフ」の描き下ろした北欧デザインのグッズがもらえます。コスモスをイメージした2色のデザインです（色は選べません）。第1弾は美濃焼き小皿が、第2弾