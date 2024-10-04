町田が優勝争いへの生き残りをかけて戦うホーム川崎戦（５日・Ｇスタ）の観客動員が、過去最高をマークする可能性が浮上した。前節首位・広島との直接対決に敗れて３位に後退したが、首位との勝ち点差は３。川崎戦に向けては、４日午後の時点で約１万４０００枚のチケットが発券。本拠地町田ＧＩＯＮスタジアムの最多動員は、今季開幕のＧ大阪戦の１万３５０６人だが、新記録更新への期待が高まっている。町田は今季、ホームの