女優の山本美月が４日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。山本と女優・麻生祐未は９月２６日、動画配信サービス「Ｈｕｌｕ」のオリジナルドラマ撮影中に頭や首を負傷し、都内の病院に救急搬送されていた。２人は都内の病院に搬送され、山本は頭部外傷、頭皮挫創で約１週間の通院加療、麻生は頸部（けいぶ）挫傷、頭部外傷で約２週間の安静加療と診断を受けたという。この日、山本はインスタグラムで「皆様ご心配おかけし