岡山県庁 岡山県教育委員会は4日、2025年度公立学校の教員採用2次試験の結果を発表しました。 合格者は411人で、前年度より33人少なくなりました。1次試験の受験者に対する倍率は前年度と同じ3.6倍でした。 合格者の内訳は、小学校184人（2.2倍）、中学校93人（3.8倍）、高校80人（6.0倍）、特別支援学校45人（2.5倍）、養護教諭8人（16.4倍）、栄養教諭1人（15.0倍）です。 2024年度から大学3年生を対象にした1次試