中国・三星堆博物館で前漢海昏侯墓展、金器や青銅器など展示9月27日、三星堆博物館「海昏侯−前漢劉賀墓出土文物展」で展示された褭蹏金。（成都＝新華社記者/薛晨）【新華社成都10月4日】中国四川省広漢市の三星堆博物館で9月27日から、前漢時代の諸侯、海昏（かいこん）侯劉賀（りゅう・が）の墓出土の文化財を展示する「海昏侯−前漢劉賀墓出土文物展」が開かれている。江西省南昌市にある漢代海昏侯国遺跡博物館