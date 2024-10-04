◇２３年の死亡数が減少自殺率は２年ぶり上昇統計庁は４日、２０２３年の死亡原因に関する統計結果を発表した。新型コロナウイルスが流行を繰り返す「エンデミック」に移行し、コロナによる死者が減ったことで、全体の死亡数は前年より減少した。ただ自殺率が２年ぶりに上昇し、１０代の死亡数は前年を上回った。昨年の死亡数は３５万２５１１人で、前年より５．５％（２万４２８人）減少した。死亡数が前年より減ったのは１．