警視庁での委嘱式で写真に納まる、サイバーセキュリティーのアドバイザーに再任された辻伸弘氏。左は森元良幸副総監＝4日午後警視庁は4日、サイバーセキュリティーに詳しいSBテクノロジーの辻伸弘さん（45）にアドバイザーを再委嘱した。2022年の就任以降、捜査員に専門的な助言をするなどの貢献を踏まえた。サイバー犯罪に関する情報交換を通じ、官民連携で身代金要求型ウイルス（ランサムウエア）などへの対処能力の向上を図る