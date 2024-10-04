北朝鮮メディアは、金正恩総書記が「敵が主権を侵害する武力の使用を企てるなら、容赦なく核兵器を含む全ての攻撃力を使う」と述べたと報じました。北朝鮮の朝鮮中央テレビは4日、金正恩総書記が特殊作戦部隊の訓練基地を視察したと写真を交えながら報じました。この時、金総書記は、韓国の尹錫悦大統領が1日に「北が核兵器を使おうとするなら、その日がまさに北の政権の終わりの日となる」と演説したことについて、「自らが地域の