元キャンディーズで女優の伊藤蘭が、 8月から開催した全国9都市を巡るホールツアー「〜Over the Moon〜コンサートツアー 2024-2025』」の後半戦が、2025年1月から開始されることが、4日に発表された。石田ゆり子、19歳から「大好き」な作品と再会「感無量です」ツアーでは、新曲「風に乗って〜Over the Moon」をはじめ、「年下の男の子」、「ハートのエースが出てこない」など、キャンディーズの人気曲が披露される。後半戦は、2