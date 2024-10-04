全国大会の出場権をかけた高校ラグビー県予選が、5日開幕します。今年創部100年で、県内で最も長い歴史を持つ秋田高校ラグビー部は、節目の年に専属の部員が15人そろいませんでした。バレーボール部から2人の助っ人を迎え入れて、単独チームで出場します。 今年、創部から100年の節目を迎えた、秋田高校ラグビー部。専属の部員はいま、1年生から3年生までの13人。単独チームとして試合