30日より放送されている橋本環奈主演の連続テレビ小説『おむすび』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で、主人公・米田結の祖父・米田永吉役の松平健がコミカルな演技で存在感を放ち、反響を呼んでいる。松平について、制作統括の宇佐川隆史氏と脚本を担当している根本ノンジ氏に話を聞いた。連続テレビ小説『おむすび』米田永吉役の松平健○主人公の祖父・永吉役でコミカルな演技に挑戦連続テレビ小説(朝