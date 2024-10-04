フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、大好きな“憧れの先輩”の歌をステージで披露する男性を追った『あきらめない僕たちの歌〜今夜も歌い 叫ぶわけ〜』を、6日に放送する。帯金ゆかりさんへの思いを熱唱する原田浩司さん原田浩司さん(37)が長年、特別な思いを寄せるのは、学生演劇時代の先輩で5歳年上の舞台女優・帯金ゆかりさん(42)。彼女には夫がいるが、その夫も