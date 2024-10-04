2025年1月31日に公開される木下暖日と吉澤要人のW主演映画『BLUE FIGHT ～蒼き若者たちのブレイキングダウン～』の特報映像が公開された。 参考：GACKT、映画『BLUE FIGHT』に“ラスボス”で出演キャスト集結のメインビジュアルも “1分間で最強を決める”という斬新なコンセプトで、これまでの格闘技の常識を壊して盛り上がりを見せてきた格闘技イベント「ブレイキングダウン」。本作は、その「ブレイキング