映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『シビル・ウォー アメリカ最後の日』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。トランプ再選直前の警鐘？問題作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を観る前に知っておいた方がいいこと【宇野維正のMOVIE DRIVER】 「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした