小田急箱根は、箱根登山ケーブルカーと箱根ロープウェイへWEB予約制による優先乗車改札を導入します。実施期間は秋の行楽で混雑が予想される11月の土休日。[実施期間]11/2(土)、3(日)、4(月･祝)、9(土)、10(日)、16(土)、17(日)、23(土・祝)、24(日) ※30日は除く優先乗車改札は昨秋と今年のゴールデンウィーク期間に実証実験が行われていましたが、この秋から本運用となり、今後は毎年ゴールデンウィークと11月の混雑が予想される