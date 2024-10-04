9月9日よりABEMAにて放送中の恋愛番組『今日、好きになりました。ドンタン編』（以下：今日好き）。現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける同番組には、時に甘酸っぱく、思わず胸がキュンとするような青春と恋模様が溢れんばかりに詰まっている。 参考：【写真】一途な“seju女子”めいあ嫉妬からの「好きなのかな」 以下より、9月30日公開の4話から見どころを紐解いていく。細かなネタバレもあ