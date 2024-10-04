■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月０４日１４６円３０～３２銭（▼０．１５） １０月０３日１４６円４５～４６銭（△２．４０） １０月０２日１４４円０５～０８銭（▼０．１１） １０月０１日１４４円１６～１９銭（△１．７９） ０９月３０日１４２円３