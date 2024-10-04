Image: SONY SONY（ソニー）が、安定した装着感と耳に快適にフィットする新たなワイヤレスイヤホンのラインナップを発表しました。今回発売されるのはLinkBudsシリーズの新モデル「LinkBuds Open」と「LinkBuds Fit」の2つです。どちらも価格は2万9700円で、現在注文を受付中。LinkBuds Openは10月11日、LinkBuds Fitは11月15日に発売となります。いずれも快適なフィット感いずれのモデルも