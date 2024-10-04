日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４６円３０～３２銭と前日に比べ１５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６１円３３～３７銭と同２５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１０２７～２９ドルと同０．０００６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS