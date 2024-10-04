（台北中央社）10日の中華民国国慶日（国家の日）に開かれる祝賀式典の内容が4日、発表された。国歌斉唱は、1949年の国共内戦に起こった「古寧頭戦役」を戦った国軍の代表3人らがリードする。国慶準備委員会の主任委員（トップ）を務める韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）は人々に対し、各家庭で国旗を掲げ、行動によって愛国精神を示してほしいと呼びかけた。準備委が記者会見を開いた。総統府前で行われる式典は、高等練