阪神・岡田彰布監督が今シーズン限りで退任するとスポーツ報知がスクープで報じ、現場は混乱している。報道によれば、岡田監督は退任後、球団のなんらかの役職に就く可能性を示唆。後任には藤川球児SA（スペシャルアシスタント）が最有力候補としている。藤川氏はスポーツ報知の評論家を務めているが、今回は本人ではなく電鉄筋からの情報が漏れたようだ。退任報道が出た10月３日、チームはレギュラーシーズン最終戦を横浜ス