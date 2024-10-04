■「本来の自分と、周りから求められる役割のギャップに苦しむということは誰しもある」 堂本剛が、10月7日発売の『AERA10月14日増大号』（朝日新聞出版）の表紙とインタビューに登場する。 10月18日に公開される27年ぶりの単独主演映画『まる』は、自身の過去を追体験するような物語。 映画出演にあたり、荻上直子監督から熱いオファーを受けたと言う堂本。そして、ふたりの「一緒にものづくりをしたい！」という