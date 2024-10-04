【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■松下洸平、ニューシングル「愛してるって言ってみてもいいかな」先行配信＆MVプレミア公開も決定 松下洸平が、11月6日発売のニューシングルより、表題曲「愛してるって言ってみてもいいかな」を10月9日に先行配信することがわかった。 9月27日に放送された自身のレギュラー番組、J-WAVE『DK SELECT WEEKEND LIVING』にて初オンエアとなった「愛してるって言ってみ