【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■コラボ楽曲「劇情」も話題を集めているふた組 崎山蒼志とクジラ夜の街の2マンツアー「劇情」の最終公演が9月26日（木）、東京・LIQUIDROOMで開催された。 このツアーは、両者の所属事務所・ソニー・ミュージックアーティスツの50周年イベントの一環として行われたもの。コラボ楽曲「劇情」も話題を集めている崎山蒼志、クジラ夜の街は、互いの独創的な音