コキア（紅葉） 国営ひたち海浜公園は「きて みて さわって コキアカーニバル」を開催している。期間は10月1日（火）～10月31日（木）。 茨城県ひたちなか市の太平洋岸に位置する国営公園。みはらしの丘では、約4万本のコキアが赤く色づき始めている。秋が深まるにつれて、緑と赤のグラデーション、紅葉、黄金色へと変化することから季節の移ろいも楽しめるという。コキアの紅葉は、10月中旬に見頃を迎え