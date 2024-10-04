コンビニ大手のファミリーマートが全国の店舗でイートインを削減し、衣料品などの売り場へ順次変更することを発表しました。実は、イートインで売り上げが上がるのはファミマだけかもしれません。同時に、「一番トクするコンビニの名前」も浮かび上がってきました。（百年コンサルティング代表鈴木貴博）ファミマの「イートイン削減計画」始動！なぜ？そんなことして、大丈夫なの？ファミリーマートが全国の店舗でイートインを