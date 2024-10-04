◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武4日、楽天モバイルパーク)4日の楽天対西武戦が、雨天のため中止となりました。予告先発はキャリアハイの11勝に到達していた楽天・藤井聖投手、プロ初の2ケタ勝利を狙う西武・隅田知一郎投手とされていました。なお振替試合は9日（水）と発表されています。屋外球場を本拠地とする楽天は今季試合中止が相次いでおり、残試合数は両リーグトップの4試合となっています。この発表にSNSでは「楽天だけ試