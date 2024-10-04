【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■星野源のエッセイ本『いのちの車窓から 2』第1巻から引き続き大ヒット中！ 星野 源の最新エッセイ『いのちの車窓から 2』発売を記念して、本書にまつわる楽曲をまとめたプレイリストが公開された。 『いのちの車窓から』は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2014年12月号よりスタートした星野のエッセイ連載で、本書は、その連載をまとめた『いのちの車窓から』（2017年3月刊）から約7年半ぶ