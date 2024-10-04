読売ジャイアンツは4日、鈴木康平投手(30)と高橋優貴投手(27)と来季の契約を結ばないことを発表しました。鈴木投手は2017年にドラフト2位でオリックスに入団。昨季トレードで巨人に移籍しました。33試合に登板し、自己最多の13ホールドをマークしましたが、防御率6.59の成績。今季は1軍の出場はありませんでした。プロ7年間で通算112試合に登板しています。2018年にドラフト1位で巨人に入団した高橋投手は、2021年に自身初の2ケタ1