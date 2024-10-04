【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Addiction」のライブ音源に合わせて、印象的なステージ演出やパフォーマンスの映像が登場！ 11月13日にリリースされる羊文学のライブ映像作品『羊文学 LIVE 2024 “III” at横浜アリーナ』のティザー映像が、羊文学のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 本作は、4月21日に羊文学が神奈川・横浜アリーナで開催したワンマンライブ『羊