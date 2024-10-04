日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限77(77) TOPIX先物 12月限69(69) ◯みずほ証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 247( 191) TOPIX先物 12月限