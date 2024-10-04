日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 14501( 14451) 3月限48(48) TOPIX先物 12月限 11357( 11344) 日経225ミニ 10月限 19921( 19921) 11月限 191( 19