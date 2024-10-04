日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 15029( 14066) 3月限25(25) TOPIX先物 12月限 17819( 17748) 日経225ミニ 10月限 20482( 19482) 11月限93(9