日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5( 5) SBI証券 2( 2) 楽天証券 1( 1) ◯3万7750円プット