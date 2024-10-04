日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 214( 214) HSBC証券 150( 150) ソシエテジェネラル証券63(63) BNPパリバ証券 27(