【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■第1弾コラボレーションアーティストは、韓国をはじめあらゆる国々で絶大な人気を誇る韓国人ラッパー、CHANGMO（チャンモ） 12月にリリース予定のBMSG POSSEのオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』の第1弾コラボレーションアーティストとして、韓国のラッパー、CHANGMO（チャンモ）の参加が決定。CHANGMOと共に制作した楽曲「ZOOM（Prod. ZEN