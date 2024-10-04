フリーアナウンサーの宮根誠司（61）が４日、自身がMCを務める読売テレビ「ミヤネ屋」（月〜金後１・55)で石破新首相の所信表明演説を受け、失望感をあらわにした。特に、疑問符をつけたのはいわゆる“裏金議員”への対応。総裁選では「自民党として厳しく望む」などと発言していただけに、ミヤネも「裏金議員の問題、このあたりも相当強く切り込んでいくんだと期待感もありましたよね」と発言。スタジオ出演していた本村健太