巨人や大リーグ・レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が４日、インスタグラムを更新。背後に俳優・渡辺謙氏が映り込んだ写真を投稿した。上原氏は８月に行われた甲子園１００周年記念式典に出席。その際に撮影したとみられる写真を２枚並べ、「何かが違う間違い探し…」とつづった。甲子園の貴賓席で１枚目は真剣にグラウンドへ視線を向ける上原氏。２枚目も上原氏自身の様子は代わらなかったが、背後に変顔でポーズを