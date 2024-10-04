2024年9月26日（木）〜29日（日）の4日間にわたって千葉・幕張メッセにて開催された「TOKYO GAME SHOW 2024」。総来場者数は、27万4739人と、これは4年振りに幕張メッセ全館での開催となった昨年の総来場者数24万3238人を大きく上回る結果となり、ゲームコンテンツへの注目度の高さを示しました。また今年は過去最多となる44の国・地域から985の企業・団体が出展。出展社数のうち450社が国内企業、535社が海外企業と、海外企業が国