パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「URBAN ARMOR GEAR（UAG）」ブランドから、スマートフォン「Google Pixel 9」シリーズ向けケースを2024年10月4日に発売する。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備える耐衝撃性能を備えた独特なデザインが特長の「UAG」から、「Google Pixel 9」シリーズ向けの各種ケースが登場。いずれもデザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備える。