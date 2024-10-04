【モデルプレス＝2024/10/04】元日向坂46の齊藤京子が、13日放送のTBS系「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（よる9：00〜10：48）に出演。MCの加藤浩次（極楽とんぼ）とともに恋愛論を語る。【写真】齊藤京子、素肌輝くキャミ姿にうっとり◆齊藤京子、加藤浩次とガチ恋愛トーク本番組は、数ある名曲の「心に刺さった歌詞」に注目し、名曲の魅力を再発見する歌詞特化型の音楽番組。毎回、“歌詞を読み込む男”MCの加藤がゲスト