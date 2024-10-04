MOTTERU（モッテル）は、マイクロファイバーでスマートフォンやタブレットをやさしく拭けるクリーニングクロス（MOT-CL）をオンラインショップ含むECモールで10月7日から販売します。発売を記念し、数量限定で最大20%オフで購入できるモニターセールも実施されます。   記事のポイント スマホの画面や電子機器をやさしく拭けるクリーニングクロスは1枚は常備しておきたいアイテム。3サイズ展開なので、持ち歩き用や職場用、