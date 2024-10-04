［ロンドン４日ロイター］ - イングランド銀行（英中央銀行）のチーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏は４日、利下げは段階的に進めるべきだと述べた。イングランド・ウェールズ公認会計士協会で講演し「経済とインフレの見通しがおおむね予想通りに推移すれば、引き続き追加利下げが見込まれるが、利下げが行き過ぎたり、過度に急ピッチになるリスクを警戒することが重要になる」と発言。「こうした警戒が必要であるため、制限