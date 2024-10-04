いまだ衰えを知らない、歌舞伎町・大久保公園の“立ちんぼ”。ホストクラブやメンズコンカフェ・メンズ地下アイドルなどに支払う金銭を稼ぐべく、毎日100人ほどの女性たちが熱帯夜の歌舞伎町にたむろしている。実際に立ちんぼをしているシオリ（仮名・19）が内情を明かす。「その場で客をとるから、風俗店と違って客からの支払いから中抜きされることもなく、パパ活のようにSNSでのやりとりなどで関係性を築く面倒もない。相場は大