モーニング娘。を卒業後、昨年11月に1年半の留学を終え活動を再開した森戸知沙希（24）が、カントリー・ガールズ結成より10周年を迎える今年11月5日にメモリアル写真集『Co10r Moment』（読み：カラー モーメント／ワニブックス）を発売することが決定した。【先行カット4点】10周年写真集で”大人な姿”も見せる森戸知沙希本写真集のテーマは“十年旅”。自身6冊目の写真集にして、初めての海外ロケを敢行。森戸の「離島へ行