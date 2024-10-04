井上音生 「東宝シンデレラ」オーディション出身の俳優・井上音生（イノウエネオ）が、10月９日にシングル「あなたに恋をしている」で歌手デビューする。「東宝シンデレラ」オーディション第８回（2016年）に審査員特別賞と集英社賞（りぼん賞）をW受賞した井上音生。2021年にはミュージカル『魔女の宅急便』に初主演。2023年10月に生配信舞台演劇ドラマ『あの夜であえたら』ではラジオパーソナリティ役、夜ドラ『V